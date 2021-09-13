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Стив Керр встретился с эстонским студентом, которого назвали в его честь

Стив Керр встретился с эстонским студентом, которого назвали в его честь
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Эстонский баскетболист Керр Крийса, выступающий за университетскую команду Аризоны, сфотографировался с легендой НБА Стивом Керром. Любопытно, что отец Крийса, известный баскетболист Валмо Крийса, назвал своего сына именно в честь Стива Керра.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Керра Крийса.

Сейчас Стив Керр работает главным тренером «Голден Стэйт Уорриорз». Напомним, «Голден Стэйт» занял 8-е место в турнирной таблице в своей конференции в регулярном чемпионате НБА. Но пробиться в плей-офф команде так и не удалось. В плей-ин «Голден Стэйт» уступил прошлогоднему чемпиону НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Мемфис Гриззлис». При этом «Лейкерс» вылетели уже в первом раунде плей-офф.

Ранее Керр назвал новое секретное оружие своей команды.

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