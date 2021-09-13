Стив Керр встретился с эстонским студентом, которого назвали в его честь

Эстонский баскетболист Керр Крийса, выступающий за университетскую команду Аризоны, сфотографировался с легендой НБА Стивом Керром. Любопытно, что отец Крийса, известный баскетболист Валмо Крийса, назвал своего сына именно в честь Стива Керра.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Керра Крийса.

Сейчас Стив Керр работает главным тренером «Голден Стэйт Уорриорз». Напомним, «Голден Стэйт» занял 8-е место в турнирной таблице в своей конференции в регулярном чемпионате НБА. Но пробиться в плей-офф команде так и не удалось. В плей-ин «Голден Стэйт» уступил прошлогоднему чемпиону НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Мемфис Гриззлис». При этом «Лейкерс» вылетели уже в первом раунде плей-офф.



Ранее Керр назвал новое секретное оружие своей команды.