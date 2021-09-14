Марюс Григонис ответил на вопрос о ненависти литовцев из-за перехода в ЦСКА

Новичок ЦСКА Марюс Григонис рассказал, что в родной Литве некоторые болельщики негативно отреагировали на его переход в стан армейцев.
«Да, была определённая ненависть со стороны части болельщиков. Но это в прошлом. Если вы хотите быть профессиональным спортсменом и играть с лучшими, ЦСКА — отличная команда для решения данных задач.
Конечно, у меня остались отличные воспоминания о «Жальгирисе». Это команда моего родного города, я до сих пор общаюсь со многими ребятами, которые там выступают. Всегда буду радоваться, когда они побеждают», — цитирует Григониса Gazzetta.gr.
Марюс стал первым новичком красно-синих в межсезонье. Литовец является воспитанником баскетбольной школы «Жальгириса». За три года в клубе из Каунаса Марюс проявил себя в качестве одного из лидеров, приняв участие в 78 матчах Евролиги, выиграв три чемпионата и два Кубка Литвы.
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