Марюс Григонис высказался о выступлении вместе с Алексеем Шведом в ЦСКА

Новичок ЦСКА Марюс Григонис поделился мнением о выступлении вместе с Алексеем Шведом. Григонис отметил большой талант российского баскетболиста.



«Я ненавидел Шведа, когда играл против него? Я не знал его как человека, только как игрока. В ЦСКА у него другая роль. Он очень талантлив и может творить как для себя, так и для товарищей по команде. В плане личных качеств Швед очень простой парень, с ним всегда можно поболтать», — приводит слова Григониса Gazetta.gr.



Григонис стал первым новобранцем ЦСКА в межсезонье. Он воспитанник баскетбольной школы «Жальгириса», выходец из молодёжного проекта клуба. За три года в клубе из Каунаса Марюс проявил себя в качестве одного из лидеров, приняв участие в 78 матчах Евролиги, выиграв три чемпионата и два Кубка Литвы. Наиболее удачно для защитника сложился прошедший сезон, в котором его средние показатели в Евролиге составили 13,4 очка (50,6% двухочковых, 45,6% трёхочковых, 94,4% штрафных), 2,2 подбора и 3,3 передачи.

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