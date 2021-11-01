Сергей Базаревич ответил на вопрос о планах после ухода из сборной России

Известный тренер Сергей Базаревич рассказал, чем планирует заниматься после ухода из сборной России. Со специалистом не продлили контракт в национальной команде.



«У меня сейчас странное ощущение. Большой период моей жизни прошёл. Почти шесть лет — это много, и в масштабах национальной команды это большая история. Все, кто там работал, думаю, считают так же.



Теперь без сборной мне для начала хотелось бы самому понять, чего я хочу. Должен сказать, что я счастливый человек. Почти всегда занимался тем, что мне нравится и приносит удовольствие. Как говорят: «Найди хобби и сделай из него работу». У меня так и было. И хочу продолжать в том же духе. Что это будет — в ближайшее время попытаюсь понять», — цитирует Базаревича «Матч ТВ».

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