«Олимпиакос» подписал игрока с 337 матчами опыта в НБА
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«Олимпиакос» заключил соглашение с американским форвардом Куинси Эйси. Об этом сообщает пресс-служба греческой команды. Соглашение рассчитано до конца сезона 2022/2023.
Эйси в течение карьеры сыграл 337 матчей в Национальной баскетбольной ассоциации. Последним клубом американского игрока был «Маккаби».
«Олимпиакос» в настоящее время занимает третье место в регулярном чемпионате Евролиги. На счету греческого клуба 12 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Милан», имеющий в активе 13 очков. Столько же очков у «Барселоны», уступающей итальянского клубу по дополнительным показателям.
Ранее пресс-служба Евролиги представила топ-10 моментов 7-го тура регулярного чемпионата, куда вошли блестящие пасы Майка Джеймса и зверский данк Костаса Адетокунбо.
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