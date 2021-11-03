«Олимпиакос» подписал игрока с 337 матчами опыта в НБА

«Олимпиакос» заключил соглашение с американским форвардом Куинси Эйси. Об этом сообщает пресс-служба греческой команды. Соглашение рассчитано до конца сезона 2022/2023.



Эйси в течение карьеры сыграл 337 матчей в Национальной баскетбольной ассоциации. Последним клубом американского игрока был «Маккаби».



«Олимпиакос» в настоящее время занимает третье место в регулярном чемпионате Евролиги. На счету греческого клуба 12 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Милан», имеющий в активе 13 очков. Столько же очков у «Барселоны», уступающей итальянского клубу по дополнительным показателям.



Ранее пресс-служба Евролиги представила топ-10 моментов 7-го тура регулярного чемпионата, куда вошли блестящие пасы Майка Джеймса и зверский данк Костаса Адетокунбо.

Новость по теме Блестящие пасы Майка Джеймса и зверский данк Адетокунбо — в топ-10 моментов тура Евролиги