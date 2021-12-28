Айзея Томас назвал вредное явление в современной НБА

Двукратный чемпион НБА в составе «Детройт Пистонс» Айзея Томас поделился мыслями о современных тенденциях в лиге.



«Под влиянием маркетинга тренеры и игроки стали «думать» и «играть» в игру, используя одни и те же способы. Но некоторым игрокам и командам было бы лучше действовать в другом стиле», — написал Томас на своей странице в «Твиттере».



Айзея Томас был признан самым ценным игроком финальной серии 1990 года. Он 12 раз (1982-1993) принимал участие в Матче всех звёзд НБА и дважды был признан самым ценным игроком. Обладатель золотой медали Панамериканских игр 1979 года.



Ранее Томас заявил, что его команда была лучшей в оборонительном плане за всю историю Национальной баскетбольной ассоциации.