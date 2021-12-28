Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Айзея Томас назвал вредное явление в современной НБА

Айзея Томас назвал вредное явление в современной НБА
Комментарии

Двукратный чемпион НБА в составе «Детройт Пистонс» Айзея Томас поделился мыслями о современных тенденциях в лиге.

«Под влиянием маркетинга тренеры и игроки стали «думать» и «играть» в игру, используя одни и те же способы. Но некоторым игрокам и командам было бы лучше действовать в другом стиле», — написал Томас на своей странице в «Твиттере».

Айзея Томас был признан самым ценным игроком финальной серии 1990 года. Он 12 раз (1982-1993) принимал участие в Матче всех звёзд НБА и дважды был признан самым ценным игроком. Обладатель золотой медали Панамериканских игр 1979 года.

Ранее Томас заявил, что его команда была лучшей в оборонительном плане за всю историю Национальной баскетбольной ассоциации.

Новость по теме
Айзея Томас: все эти люди, которых называют лучшими в истории, были обыграны моей командой
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021