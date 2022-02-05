Названы 4 легенды, которые будут тренерами на МВЗ НБА. Они узнали составы своих команд

Матч восходящих звёзд НБА в этом году пройдёт в новом формате. Как информирует Bleacher Report, в общей сложности в нём примут участие 28 игроков, которых поделили на четыре команды. Возглавят коллективы легендарные игроки НБА Рик Бэрри, Айзея Томас, Джеймс Уорти и Гэри Пэйтон.
Сообщается, что команды проведут два полуфинала до 50 очков, а финальную встречу — до 25 очков. Победитель в итоге наберёт 75 очков в честь юбилейного 75-го сезона Национальной баскетбольной ассоциации.
Составы команд
Команда Рика Бэрри:
Кейд Каннингем, Дайсон Дэниелс (G-лига), Эван Мобли, Айзек Окоро, Алперен Шенгюн, Джейшон Тэйт, Франц Вагнер.
Команда Айзеи Томаса:
Прешес Ачиува, Десмонд Бэйн, Саддик Бей, Энтони Эдвардс, Тайриз Халибертон, Джейден Харди (G-лига), Айзея Стюарт.
Команда Джеймса Уорти:
Коул Энтони, Марджон Бьюкэмп (G-лига), Джош Гидди, Джейлен Грин, Херберт Джонс, Тайриз Макси, Джейлен Саггс.
Команда Гэри Пэйтона:
Ламело Болл, Скотти Барнс, Айо Досунму, Крис Дуарте, Скотт Хендерсон (G-лига), Джейден Макдэниэлс, Дэвион Митчелл.
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