Экс-игрок «Чикаго» — Айзее Томасу: Майкл Джордан не хочет быть твоим другом

Бывший игрок НБА Чарльз Оукли высказался о выпадах Айзеи Томаса в адрес Майкла Джордана.



«Айзея много говорит. Я не знаю, что с ним, но от него несёт издалека. Он всегда считает, что не делает ничего плохого, но это не так. Майкл Джордан не хочет быть твоим другом. Я говорю об этом в пятый раз. Он не хочет дружить с тобой. Оставайся на ESPN, продолжай говорить о Майке на TNT. Теперь ты пытаешься доказать всем, что кто угодно лучше, чем Майкл. Но нет, ты вообще ничем не лучше, чем он. Он приехал в твой город и захватил его. Вот почему ты злишься. Он захватил Чикаго», — приводит слова Оукли Fadeaway World.



Айзея Томас был признан самым ценным игроком финальной серии 1990 года. Он 12 раз принимал участие в Матче всех звёзд НБА и дважды был признан самым ценным игроком.



Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где и завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.

Новость по теме Айзея Томас сделал новый выпад против Майкла Джордана