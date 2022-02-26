Майкл Джордан рассказал, кого считает вторым величайшим разыгрывающим всех времён

Известный телеведущий Стивен Эй Смит сообщил, что легенда НБА Майкл Джордан сказал ему лично, что считает знаменитого в прошлом баскетболиста Айзею Томаса вторым величайшим разыгрывающим всех времён.



«Майкл Джордан лично сказал мне, что ты второй величайший разыгрывающий в истории баскетбола после Мэджика Джонсона. Все знают, какого уровня уважения и почтения ты заслуживаешь», — сказал Эй Смит во время интервью с Томасом на канале NBA on ESPN в YouTube.



Айзея Томас был признан самым ценным игроком финальной серии 1990 года. Он 12 раз принимал участие в Матче всех звёзд НБА и дважды был признан самым ценным игроком.



Ранее центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс рассказал о диалоге с Джорданом во время Матча всех звёзд НБА.

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