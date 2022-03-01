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Стивен Эй Смит назвал игрока, которого никогда не должны освистывать фанаты «Лейкерс»

Стивен Эй Смит назвал игрока, которого никогда не должны освистывать фанаты «Лейкерс»
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Известный телеведущий Стивен Эй Смит высказался о звёздном форварде «Лос-Анджедес Лейкерс» Леброне Джеймсе.

«Леброн — единственный игрок, которого никогда не должны освистывать фанаты «Лос-Анджелеса». Неважно, насколько плох он, либо хорош. Этот человек был образцом последовательности и профессионализма для этой команды.

Конечно, он не совершенен каждое мгновение на площадке, но этот парень выкладывается изо всех сил. Болельщики не должны свистеть в сторону этого парня. Следите за своими манерами, следите за собой, потому что Леброн вас не обманул. Вспомните, где вы были до его прихода и чего вы достигли в течение двух лет после того, как он пришёл», — сказал Эй Смит на канале ESPN в YouTube.

В «Лейкерс» – полная катастрофа. И даже Леброн с ней уже не справляется В «Лейкерс» – полная катастрофа. И даже Леброн с ней уже не справляется
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