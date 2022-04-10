Кендрик Перкинс: меня просто тошнит от «Лейкерс»

Чемпион НБА, а ныне эксперт Кендрик Перкинс признался, что устал обсуждать «Лос-Анджелес Лейкерс» и призвал коллег прекратить это делать.



«Я устал говорить о «Лейкерс». Настало время двигаться дальше. Пора поговорить о других командах, которые действительно нуждаются в нашем внимании. «Лос-Анджелес» стал самым большим разочарованием в истории НБА. Пусть посмотрят на свои действия и подумают, что же они сделали не так. В общем, пожалуйста, давайте остановимся. Меня просто тошнит от «Лейкерс», тошнит от этой команды. Я устал от них», — сказал Перкинс в эфире программы First Take.



Напомним, «Лос-Анджелес» лишился шансов на попадание в плей-офф нынешнего сезона НБА после поражения в матче регулярного чемпионата с «Финикс Санз» (110:121). Лидер клуба Леброн Джеймс в этой встрече участия не принимал, так как не успел в полной мере восстановиться после травмы голеностопа. Для Джеймса пропуск плей-офф НБА станет четвёртым в карьере.