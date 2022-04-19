Перкинс считает, что Тейтум входит в десятку лучших игроков НБА

Бывший игрок НБА, ныне эксперт Кендрик Перкинс высказал мнение по поводу игрока «Бостон Селтикс» Джейсона Тейтума.

«Джейсон Тейтум входит в десятку лучших игроков НБА.



И это должно было случиться не вчера, он показывает это последние пару месяцев. Никто никогда не сомневался в таланте Джейсона Тейтума. Единственное, в чем я когда-либо сомневался – это его менталитет. Я хотел увидеть страсть. Я хотел увидеть инстинкт убийцы, который он демонстрирует в последнее время. Это Тейтум, которого я хочу видеть. Если вы заметили, Тейтум питает своей энергией «Бостон», — приводит слова Перкинса ESPN.

Напомним, Тейтум стал главный героем матча с «Бруклин Нетс», забив баззер-битер и принеся тем самым победу своей команде в первом матче плей-офф со счётом 115:114.