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Кайри Ирвинг — после третьего поражения в матче с «Бостоном»: можете винить меня

Кайри Ирвинг — после третьего поражения в матче с «Бостоном»: можете винить меня
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг высказался о поражении своей команды в третьем матче серии первого раунда плей-офф с клубом «Бостон Селтикс» — 103:109 (счёт в серии 0-3).

«Можете возложить вину на меня. Я и вправду мог действовать в этой встрече получше. К тому же я совершил пять фолов. Так что можете винить меня», — сказал Ирвинг после матча.

Четвёртый матч серии команды проведут в Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр». Встреча состоится во вторник, 26 апреля. Начало – в 2:00 по московскому времени.

Ранее о поражении в третьем матче с «Бостоном» высказался форвард «Бруклина» Кевин Дюрант, рассказав, как изменил в нём стиль своей игры по сравнению с первыми двумя матчами.

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