Травмированный Эмбиид участвовал в утренней тренировке «Филадельфии»

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид принял участие в разминке своей команды перед третьим матчем серии плей-офф с «Майами Хит», сообщает ESPN. Эмбиид уже покинул протокол НБА по сотрясению мозга. Он участвовал в утренней разминке.



При этом баскетболист по-прежнему находится в списке травмированных игроков, но в команде считают, что его статус может измениться перед третьим матчем.



Эмбиид получил травму в последней встрече серии с «Торонто Рэпторз». Там он получил сотрясение и перелом глазницы после удара локтем одного из соперников. Из-за этой травмы Джоэл пропустил оба матча с «Майами». Сообщается, что если Эмбииду разрешат вернуться на площадку, то он будет играть в защитной маске.



«Майами» ведёт в серии 2-0.

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