Джейлен Браун: чернокожие тренеры способны выполнять свою работу не хуже других
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Защитник «Бостон Селтикс» Джейлен Браун поделился мыслями о работе в качестве главных тренеров команд НБА чернокожих специалистов, приведя в пример главного тренера «Бостона» Име Удоку.
«Раньше ходили разговоры, что некоторые цветные не обладают надлежащей квалификацией для выполнения своей работы. Теперь эти люди получили шанс — посмотрите же, чего они добились. Удока вывел нас в финал.
Посмотрите на Монти Уильямса в «Финиксе», взгляните на «Даллас» с Джейсоном Киддом. Посмотрите внимательнее на всех этих тренеров. Я рад, что им наконец предоставилась такая возможность. Чернокожие и цветные тренеры заслужили это. Они способны выполнять свою работу не хуже других», — приводит слова Брауна Yahoo Sports.
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