Скип Бэйлесс: Карри будет что доказать в финале

Известный эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс высказался о разыгрывающем «Голден Стэйт Уорриорз» Стефене Карри.



«Я понимаю, что Карри любят, но в его звёздной карьере уже случалось сокрушительное поражение в финале, которое уступает разве что краху Леброна в 2011 году. Поэтому ему будет что доказать в нынешнем финале», — написал Бэйлесс в своих социальных сетях.

«Голден Стэйт» в финале Национальной баскетбольной ассоциации встретится с клубом «Бостон Селтикс». Первый матч команды проведут 3 июня в Сан-Франциско. Встреча начнётся в 4:00 мск.

Ранее известный спортивный телеведущий ESPN Стивен Эй Смит высказал мнение, что Карри выиграет больше титулов НБА, чем лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

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