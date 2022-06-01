Скип Бэйлесс: Карри будет что доказать в финале

Известный эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс высказался о разыгрывающем «Голден Стэйт Уорриорз» Стефене Карри.
«Я понимаю, что Карри любят, но в его звёздной карьере уже случалось сокрушительное поражение в финале, которое уступает разве что краху Леброна в 2011 году. Поэтому ему будет что доказать в нынешнем финале», — написал Бэйлесс в своих социальных сетях.
«Голден Стэйт» в финале Национальной баскетбольной ассоциации встретится с клубом «Бостон Селтикс». Первый матч команды проведут 3 июня в Сан-Франциско. Встреча начнётся в 4:00 мск.
Ранее известный спортивный телеведущий ESPN Стивен Эй Смит высказал мнение, что Карри выиграет больше титулов НБА, чем лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.
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