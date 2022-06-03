Перкинс отреагировал на новость о том, что Леброн Джеймс стал миллиардером

Бывший игрок НБА, а ныне телевизионный эксперт Кендрик Перкинс разместил новый пост в своих социальных сетях, где признался, что гордится лидером «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом, который заработал $ 1 млрд.
«Чёрт, Леброн стал миллиардером? Правда? Это главное, мой брат, и я горжусь тобой», — написал Перкинс.
Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, сумевшим заработать $ 1 млрд. В нынешнем сезоне НБА Джеймс провёл 56 матчей, в которых в среднем набирал 30,3 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 6,2 передачи. «Лос-Анджелес» потерял шансы на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата с «Финикс Санз» (110:121). Сам Леброн в той встрече участия не принимал, так как не успел в полной мере восстановиться после травмы голеностопа.
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