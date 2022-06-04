Дюрант отреагировал на слова Эй Смита о том, что Майкл Джордан изменил баскетбол к худшему

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант прокомментировал слова известного спортивного телеведущего ESPN Стивена Эй Смита о легендарном Майкле Джордане. Ранее Эй Смит заявил, что Джордан изменил баскетбол к худшему.
«Моя теория такова, что такие парни, как Стивен, Скип и Шеннон, изменили игру к худшему. А такие игроки, как Стефен Карри и Майкл Джордан, могут изменять игру только к лучшему», — написал Дюрант в своих социальных сетях.
Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.
5 удивительных вещей, которыми владеет Майкл Джордан:
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