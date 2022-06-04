Эй Смит отреагировал на упрёк в свой адрес со стороны Кевина Дюранта

Известный телеведущий Стивен Эй Смит отреагировал на высказывание форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта в свой адрес. Ранее Дюрант заявил, что, помимо Эй Смита, такие эксперты, как Скип Бэйлесс и Шэннон Шарп, изменили баскетбол к худшему. Кевин, в свою очередь, отвечал на слова самого Стивена, который недавно заявил, что легендарный Майкл Джордан изменил баскетбол к худшему.



«Безусловно, ты имеешь право на такое мнение. Я и сам люблю и Майкла Джордана, и Стефена Карри. С моей стороны лишь был намёк на то, что Джордан настолько велик, что побудил многих сосредоточиться на индивидуальности, а не на команде. Ничего больше.



Что касается того, что мы меняем баскетбол к худшему, то мы с этим не согласны. Но вот что я тебе скажу, Кевин Дюрант. Мы никуда не уйдём. На каждого Стивена Эй Смита, Скипа, Шеннона Шарпа приходятся тысячи других. Мы не уйдём. Нас становится только больше. Так что уж извини», — написал Эй Смит в своих социальных сетях.

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