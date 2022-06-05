«С такими сериями про Евролигу начнут забывать». Поздняков — о финале ЦСКА и «Зенита»
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился впечатлениями от финальной серии Единой лиги ВТБ сезона-2021/2022, победителем которой стал «Зенит». В седьмом, решающем матче клуб из Санкт-Петербурга победил ЦСКА.
«Шикарный финал. Думаю, болельщики с лихвой получили компенсацию за отсутствие Евролиги в этом сезоне. Драматичный матч, такие запоминаются очень надолго. Все, кто сегодня играл, заслуживают самых высоких похвал – как в команде победителей, так и среди проигравших.
Атмосфера в зале была шикарной. Думаю, что сегодня был действительно большой праздник. Если такие серии будут и в следующем сезоне, то про Евролигу начнут забывать», — приводит слова Позднякова «РИА Новости Спорт».
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