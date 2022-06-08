«Этот чел феноменален». Браун высказался о Стефене Карри

Атакующий защитник «Бостон Селтикс» Джейлен Браун поделился мнением о лидере «Голден Стэйт Уорриорз» Стефене Карри.

«Стеф Карри – сильный игрок. Думаю, все с этим согласны, так? Этот чел феноменален, выдающийся в этом деле.



Чтобы защищаться против него, недостаточно одного человека. Это работа для всей команды. Опекая его, вы должны быть готовы как морально, так и физически к тому, что вас ждёт», — приводит слова Брауна Fadeaway World.

Напомним, сейчас проходит финальная серия Национальной баскетбольной лиги, в которой «Бостон» сражается с «Голден Стэйт». После двух матчей счёт в серии ничейный. Следующая игра между «Селтикс» и «Уорриорз» состоится в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден». Команды встретятся в четверг, 9 июня, в 4:00 мск.