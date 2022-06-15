Браун назвал себя одним из лучших игроков в мире перед шестым матчем финальной серии НБА

Защитник «Бостон Селтикс» Джейлен Браун перед шестым матчем финальной серии плей-офф НБА рассказал об уверенности в собственных силах. «Бостон» уступает в серии «Голден Стэйт Уорриорз» (2-3). Таким образом, следующий матч может стать последним.
«Я думаю, что являюсь одним из лучших игроков в мире. По какой-то причине люди могут со мной не согласиться. Но моя установка именно такая. Они ведь говорили, что я не заслуживаю такой зарплаты, утверждали, что меня нужно обменять.
Но в этом для меня нет ничего нового. Такое настроение у меня было с первого дня в лиге. Я особо и не думаю об этом. Я просто выхожу на площадку и стараюсь сыграть в более классный баскетбол, чем раньше», — цитирует Брауна Sports Illustrated.
Шестой матч финала НБА состоится на паркете «Селтикс» в пятницу, 17 июня. Начало – в 4:00 мск. В случае поражения гостей решающая, седьмая встреча пройдёт в Сан-Франциско.
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