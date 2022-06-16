Джейлен Браун рассказал о настрое «Бостона» на шестой матч финала

Форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун рассказал о моральном состоянии команды перед шестым матчем финальной серии НБА с «Голден Стэйт Уорриорз».



«Мы планируем отдать все силы на площадке и бороться до последнего. Никто из нас не напуган. Нам нечего бояться «Уорриорз». В наших планах лишь выйти и показать лучший баскетбол, который мы можем. Понятно, что у нашего соперника тоже очень сильная команда и они очень опытны. Тем не менее мы в себя верим», — сказал Браун на пресс-конференции перед очередной игрой.



В пятом матче финала «Голден Стэйт» обыграл «Бостон» со счётом 104:94 и впервые в серии вышел вперёд — 3-2. Шестая игра состоится 17 июня в 4:00 мск. В случае победы «Уорриорз» станут чемпионами.

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