Бэйлесс: прекратите говорить, что Карри входит в топ-10 игроков всех времён

Известный эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс разместил новый пост в своих социальных сетях, где высказался о звёздном разыгрывающем «Голден Стэйт Уорриорз» Стефене Карри.



«Теперь я должен выслушивать, что Стеф Карри входит в топ-10 игроков всех времён. Перестаньте. Он пролетел в серии с «Кливлендом» Леброна в 2016 году. Без Кей Ди он сдулся в серии с «Торонто» в 2019 году. Он часто становится обузой в обороне. Просто прекратите эти разговоры», — написал Бэйлесс.



Напомним, сегодня, 17 июня, «Голден Стэйт» стал чемпионом НБА нынешнего сезона. В финальной серии, которая продлилась шесть матчей, команда обыграла «Бостон Селтикс».

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