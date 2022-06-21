Эксперт отреагировал на возможный интерес «Лейкерс» к Кайри Ирвингу

Известный эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс отреагировал на новость о возможном уходе разыгрывающего Кайри Ирвинга из «Бруклин Нетс». Ранее сообщалось, что в числе претендентов на звёздного игрока выступает «Лос-Анджелес Лейкерс». Также сообщалось об интересе к нему со стороны Лос-Анджелес Клипперс».



«Как «Лейкерс» собираются приобрести Кайри? В обмен на Энтони Дэвиса? Дэвис сейчас более ценен, чем Кайри, который теперь полагает, что в жизни есть гораздо более важные вещи, чем победы в баскетбольных матчах. И это, конечно, здорово, если только вы не хотите получать $ 50 млн в год за победы в матчах», — написал Бэйлесс в своих социальных сетях.

«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022: