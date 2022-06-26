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«Чем ты занят, Руди?» Макгрэди раскритиковал Гобера за игру в атаке

«Чем ты занят, Руди?» Макгрэди раскритиковал Гобера за игру в атаке
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Член Зала славы Трэйси Макгрэди на шоу No Chill with Gilbert Arenas вспомнил случай, когда центровой «Юты Джаз» Руди Гобер не смог забить через Криса Пола («Финикс Санз»).

«Межсезонье — это время тренировок, а чем ты занят, Руди?

Я был очень зол на Руди, когда однажды они играли против «Рокетс» и Крис Пол защищался против него в трёхсекундной зоне. Я был чертовски зол. Он ничего не мог сделать. Ничего. Бро, у тебя рост 215 сантиметров и тебя опекает разыгрывающий. Ты не можешь сделать ни одного финта», — сказал Макгрэди.

Ранее Макгрэди высказал мнение о том, что звёздному игроку «Филадельфии Сиксерс» Джеймсу Хардену стоит поменять своё отношение к баскетболу, чтобы команда снова заняла лидирующие позиции.

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