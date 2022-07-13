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Бэйлесс сообщил, что Ирвинг не хочет покидать «Бруклин»

Бэйлесс сообщил, что Ирвинг не хочет покидать «Бруклин»
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Телеведущий Скип Бэйлесс рассказал о том, что разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг хочет остаться в команде.

«Источник, близкий к Кайри, сообщил, что он не хочет покидать «Бруклин», даже если Кевина Дюранта обменяют», — написал Бэйлесс в социальных сетях.

Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Ирвинг принял участие в 29 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 27,4 очка при 5,8 ассиста и 4,4 подбора. Его контракт с «Бруклином» истекает по завершении следующего сезона. Ранее сообщалось, что в случае перехода Ирвинга в «Лос-Анджелес» в «Нетс» может перейти игрок «озёрников» Расселл Уэстбрук.

Ранее были названы подробности о позиции «Бруклина» по обмену Кайри Ирвинга.

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