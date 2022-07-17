«Некоторые вещи не меняются». Эксперт — о промахе Леброна в концовке матча Drew League

Известный телеведущий и эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс отреагировал на выступление звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в матче полулюбительской лиги Drew League. Лидер «Лейкерс» принял участие в матче лиги вчера, 16 июля.



«Мне нравится, что Леброн сегодня играл в Drew League. Однако что у него там было с трёхочковыми? Лишь два из 13. Он смазал поздний штрафной, что могло бы перевести матч в овертайм. Некоторые вещи не меняются», — написал Бэйлесс в своих социальных сетях.



Леброн получил право на штрафные броски за 4,5 секунды до конца встречи. Счёт тогда был 103:102 в пользу команды Джеймса. Первый бросок Леброн реализовал, а второй смазал, дав соперникам шанс, которым они не воспользовались, промахнувшись. При этом Джеймс показал впечатляющую статистику, набрав 42 очка, сделав 16 подборов и четыре перехвата.

Леброн показал, как отдыхает со своей дочкой: