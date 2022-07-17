«Некоторые вещи не меняются». Эксперт — о промахе Леброна в концовке матча Drew League

Известный телеведущий и эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс отреагировал на выступление звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в матче полулюбительской лиги Drew League. Лидер «Лейкерс» принял участие в матче лиги вчера, 16 июля.
«Мне нравится, что Леброн сегодня играл в Drew League. Однако что у него там было с трёхочковыми? Лишь два из 13. Он смазал поздний штрафной, что могло бы перевести матч в овертайм. Некоторые вещи не меняются», — написал Бэйлесс в своих социальных сетях.
Леброн получил право на штрафные броски за 4,5 секунды до конца встречи. Счёт тогда был 103:102 в пользу команды Джеймса. Первый бросок Леброн реализовал, а второй смазал, дав соперникам шанс, которым они не воспользовались, промахнувшись. При этом Джеймс показал впечатляющую статистику, набрав 42 очка, сделав 16 подборов и четыре перехвата.
Леброн показал, как отдыхает со своей дочкой:
- 17 июля 2022
-
09:47
-
00:59
-
00:05
- 16 июля 2022
-
22:48
-
21:01
-
19:54
-
18:49
-
17:34
-
16:53
-
15:56
-
15:42
-
14:09
-
13:54
-
13:32
-
13:17
-
12:25
-
11:22
-
10:45
-
10:29
-
09:59
-
09:34
-
08:49
-
00:51
-
00:00
- 15 июля 2022
-
22:53
-
21:46
-
20:53
-
19:54
-
18:41
-
17:59
-
16:11
-
15:31
-
14:23
-
14:10
-
13:31