«Ты дал Леброну купить себя». Скип Бэйлесс раскритиковал Дрэймонда Грина

Телеведущий Скип Бэйлесс раскритиковал поведение форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина за близкие отношения с лидером «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.



«Дрэймонд, в четвёртом матче серии финала 2016 года ты назвал Леброна сучкой прямо в лицо. Ты ударил его ниже пояса. Тебя дисквалифицировали на пятую игру. Это часть истории НБА. Вскоре после окончания того сезона ты дал Леброну купить тебя и твою лояльность. Вы с ним стали деловыми партнёрами. Какая распродажа!» — приводит слова Бэйлесса Fadeaway World.



Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, сумевшим заработать $ 1 млрд.