Пирс уверен, что «Бостон» не станет участвовать в обмене Дюранта
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Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс считает, что форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант не перейдёт в состав «кельтов».
«Нет, они этого не сделают. Этому не бывать. Им не нужны никакие обмены», — приводит слова Пирса журналист Джаред Шварц.
Напомним, ранее стало известно, что Дюрант запросил обмен из «Бруклина». Пока неизвестно, в какой именно команде спортсмен может продолжить карьеру. Сообщается, что его менеджер работает с руководством «Бруклина» над поиском вероятного обмена.
Дюрант в минувшем сезоне провёл 55 матчей за «Бруклин Нетс», в которых набирал в среднем 29,9 очка за игру, совершал 7,4 подбора и делал 6,4 передачи.
Новость по темеТейтум не верит, что Дюрант перейдёт в «Бостон»
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