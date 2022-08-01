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«Его жизнь больше подвигов на площадке». Стив Керр прокомментировал смерть Билла Расселла

«Его жизнь больше подвигов на площадке». Стив Керр прокомментировал смерть Билла Расселла
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал новость о кончине самого титулованного игрока в истории НБА, американца Билла Расселла. Напомним, легендарный центровой «Бостон Селтикс» умер в возрасте 88 лет в минувшее воскресенье, 31 июля.

«Я хотел бы почтить память Билла Расселла. Какой грустный день. Сегодня я услышал, что Билл скончался в возрасте 88 лет. Особенно это грустно для нас, для Сан-Франциско. Билл закончил высшую школу Макклимондса и дважды становился чемпионом NCAA в составе Университета Сан-Франциско. И, конечно же, он является величайшим чемпионом в истории НБА.

Однако жизнь Билла намного больше его подвигов на площадке. Как мы все знаем, он был важным голосом в борьбе за равенство. И когда другим спортсменам становилось тяжело, Билл Расселл бесстрашно двигался вперёд к социальной справедливости для афроамериканских людей этой страны и всего мира», – сказал Керр в социальных сетях.

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