Бэйлесс объяснил, почему Данкан в 2013-м и 2014-м был более ценным, чем Леброн когда-либо

Известный телеведущий и эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс высказался о звёздном форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.
«Помогите мне разобраться: почему бы Леброну не взять гораздо меньше денег у «Лейкерс», чтобы максимизировать шансы выиграть ещё один перстень? Он миллиардер. В 2013 и 2014 годах Тим Данкан заработал всего 10 миллионов долларов! «Шпоры» должны были выиграть и в том, и в другом году. Ещё одна причина, по которой Данкан был более ценным игроком, чем Леброн когда-либо», — написал Бэйлесс в своих социальных сетях.
Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006.
Леброн показал, как отдыхает со своей дочкой:
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