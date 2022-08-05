Бэйлесс объяснил, почему Данкан в 2013-м и 2014-м был более ценным, чем Леброн когда-либо

Известный телеведущий и эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс высказался о звёздном форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.



«Помогите мне разобраться: почему бы Леброну не взять гораздо меньше денег у «Лейкерс», чтобы максимизировать шансы выиграть ещё один перстень? Он миллиардер. В 2013 и 2014 годах Тим Данкан заработал всего 10 миллионов долларов! «Шпоры» должны были выиграть и в том, и в другом году. Ещё одна причина, по которой Данкан был более ценным игроком, чем Леброн когда-либо», — написал Бэйлесс в своих социальных сетях.



Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006.

Леброн показал, как отдыхает со своей дочкой: