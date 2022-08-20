Джейсон Тейтум и Леброн Джеймс сыграют в лиге CrawsOver Pro-Am

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум и звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс 20 августа сыграют в Сиэтле в полулюбительской лиге CrawsOver Pro-Am.



«Сиэтл, давайте сделаем это! Прошло более 15 лет с тех пор, как я играл здесь в последний раз! Что же, ожидание почти закончилось! Король возвращается!» — написал Леброн Джеймс в своих социальных сетях.



Стоит отметить, что Леброн в это межсезонье уже участвовал в матче полулюбительской Drew League в Лос-Анджелесе.



Об участии Джейсона Тейтума сообщил бывший игрок НБА Джамал Кроуфорд, который и является основателем лиги CrawsOver Pro-Am.



Ранее в ней также принимали участие игроки «Атланты Хоукс» Деджонте Мюррэй, Трей Янг и Джон Коллинз, а также новички НБА Паоло Банкеро и Чет Холмгрен, выбранные в этом году на драфте под первым и вторым номерами соответственно.