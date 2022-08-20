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Джейсон Тейтум и Леброн Джеймс сыграют в лиге CrawsOver Pro-Am

Джейсон Тейтум и Леброн Джеймс сыграют в лиге CrawsOver Pro-Am
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Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум и звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс 20 августа сыграют в Сиэтле в полулюбительской лиге CrawsOver Pro-Am.

«Сиэтл, давайте сделаем это! Прошло более 15 лет с тех пор, как я играл здесь в последний раз! Что же, ожидание почти закончилось! Король возвращается!» — написал Леброн Джеймс в своих социальных сетях.

Стоит отметить, что Леброн в это межсезонье уже участвовал в матче полулюбительской Drew League в Лос-Анджелесе.

Об участии Джейсона Тейтума сообщил бывший игрок НБА Джамал Кроуфорд, который и является основателем лиги CrawsOver Pro-Am.

Ранее в ней также принимали участие игроки «Атланты Хоукс» Деджонте Мюррэй, Трей Янг и Джон Коллинз, а также новички НБА Паоло Банкеро и Чет Холмгрен, выбранные в этом году на драфте под первым и вторым номерами соответственно.

Леброн — самый дорогой игрок в истории. «Лейкерс» дали ему почти $ 100 млн на два года Леброн — самый дорогой игрок в истории. «Лейкерс» дали ему почти $ 100 млн на два года
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