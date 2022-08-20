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Кендрик Перкинс: Дюрант — звезда, но у него нет влияния

Кендрик Перкинс: Дюрант — звезда, но у него нет влияния
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне эксперт Кендрик Перкинс поделился мнением о возможном обмене Кевина Дюранта из «Бруклин Нетс».

«Нетс» придётся обменять Дюранта, но они не получат взамен то, чего хотят. «Нью-Орлеан» сейчас не решается отдать за него Брэндона Ингрэма. Дюрант — звезда, но у него нет влияния. Сможет ли он вообще что-то изменить?» — приводит слова Перкинса Sportskeeda.

Дюрант ранее провёл встречу с владельцем «Нетс», на которой сообщил, что готов отозвать запрос на обмен, если команду покинут генеральный менеджер Шон Маркс и главный тренер Стив Нэш. Владелец «Бруклина» Джозеф Цай публично выразил поддержку тренерскому и административному штабу команды.

Дюрант в минувшем сезоне провёл 55 матчей за «Бруклин Нетс», в которых набирал в среднем 29,9 очка за игру, совершал 7,4 подбора и делал 6,4 передачи.

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