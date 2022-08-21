Владимир Гомельский рассказал, что сейчас больше всего интересует его в ЦСКА

Известный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу новичков ЦСКА.



«Как вам новички ЦСКА? Из-за склонности Шведа к травме нужен хороший первый номер. Но кто пойдёт? Страдают все российские клубы, но наш клуб страдает больше всех. Печально, что политика лезет в спорт», — поинтересовались у Гомельского.

«Политика всегда, во все времена лезла всюду, в том числе и в спорт. А новичков ЦСКА необходимо посмотреть в деле. Меня больше всего интересует новый тренер команды и выбранная им тактика», — ответил Владимир.

«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:

Ранее Гомельский поделился мнением о фаворитах предстоящего чемпионата Европы 2022 года.