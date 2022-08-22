«Почему я должен отказывать одному из лучших игроков?» Тейтум — о тренировке с Дюрантом

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум объяснил, почему проводил совместную тренировку со звездой «Бруклин Нетс» Кевином Дюрантом.



Ранее сообщалось, что «Бостон» — один из претендентов на Дюранта, который надеется покинуть «Бруклин» в рамках обмена.



«Я знаю Дюранта ещё со школы, мы с ним вместе играли за сборную США. В прошлом году мы провели вместе пять недель, посетив Токио и Лас-Вегас. У нас с ним братские отношения.



Кроме того, Кевин Дюрант — один из лучших игроков в истории. Так вот, если один из лучших игроков хочет потренироваться со мной и я могу чему-то у него научиться, то почему я должен отказывать ему? Если постоянно буду думать, о чём подумают другие, то сойду с ума», — цитирует Тейтума Clutch Points.

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