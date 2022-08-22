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Названы главные фавориты в борьбе за Кевина Дюранта

Названы главные фавориты в борьбе за Кевина Дюранта
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«Бостон Селтикс», «Торонто Рэпторс» и «Майами Хит» остаются фаворитами в борьбе за форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта, сообщает The Athletic. При этом в настоящий момент ни один из клубов не согласился на требования «Нетс», переговоры в последнее время не велись.

Дюрант ранее провёл встречу с владельцем «Нетс», на которой сообщил, что готов отозвать запрос на обмен, если команду покинут генеральный менеджер Шон Маркс и главный тренер Стив Нэш. Владелец «Бруклина» Джозеф Цай публично выразил поддержку тренерскому и административному штабу команды.

Дюрант в минувшем сезоне провёл 55 матчей за «Бруклин Нетс», в которых набирал в среднем 29,9 очка за игру, совершал 7,4 подбора и делал 6,4 передачи.

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