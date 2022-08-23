Тейтум рассказал о том, как переживал поражение в финале НБА

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум рассказал о своём моральном состоянии после проигранного финала НБА.



«Первые 3-4 дня было очень тяжело, я был несчастен. Мне потребовалось время, чтобы выйти из этой депрессии и начать снова наслаждаться жизнью, общением с сыном и своей семьёй. Иногда я кажусь спокойным, не знаю, понимают ли люди, сколько я вкладываю в игру, как работаю и как переживаю за команду. В финале я буквально выдал максимум, мы были близки к победе.



После финала пропал аппетит, не было желания говорить с кем-то, не хотел выходить. Просто 3-4 дня подряд безвылазно сидел дома», — приводит слова Тейтума Bleacher Report.



В финале НБА «Бостон Селтикс» проиграл «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 2-4.