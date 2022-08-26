Василий Карасёв рассказал о целях МБА на сезон-2022/2023 Единой лиги ВТБ

Главный тренер МБА Василий Карасёв рассказал о целях команды на предстоящий сезон Единой лиги ВТБ, который станет для коллектива дебютным в этом турнире.
«Сначала был подготовительный этап, мы формировали команду, делая акцент именно на российских баскетболистов и при этом стараясь соответствовать уровню Лиги ВТБ. После этого мы уже начали заниматься развитием этих игроков. Многие из них получали не так много игрового времени в своих бывших командах, наша задача — вернуть им веру в себя.
Сейчас у нас идёт Спартакиада, которая рассматривается как часть подготовительного этапа. Далее у МБА будет несколько домашних товарищеских игр, Кубок Кондрашина и Белова в Санкт-Петербурге. Самое главное для обновлённой команды — сыгранность, её и будем нарабатывать в этих матчах.
Наша команда не такая опытная по сравнению с другими коллективами Единой лиги ВТБ. Но я уверен, что мы можем удивить своим желанием, агрессией, активностью и скоростью.
Цели две: во-первых, это развитие игроков, вывод их на уровень игроков сборной России, а также — бороться и по возможности выигрывать в каждом матче», — приводит слова Карасёва официальный сайт Единой лиги ВТБ.
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