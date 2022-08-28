Форвард «Финикса»: Леброн в ближайшее время не сбавит, можете успокоиться
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Форвард «Финикс Санз» Крис Пол стал гостем подкаста Джей Джей Редика и поделился своим мнением относительно возможного завершения карьеры звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в ближайшие годы.
«Я отлично знаю, как он тренируется, и я осведомлён насчёт того, какая у него дисциплина. Всё, что вы видите в его игре сейчас, в ближайшее время никуда не денется. Он нашёл способ, который работает, и уже не имеет значения тот факт, что он становится старше. В ближайшее время Леброн не сбавит, можете успокоиться», — заявил Пол.
Ранее стало известно, что Леброн Джеймс подписал с «Лейкерс» новый двухлетний контракт, согласно которому заработает $ 97 млн. Соглашение вступит в силу с сезона-2023/2024.
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