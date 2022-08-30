Леброн Джеймс отреагировал на старт Серены Уильямс на US Open – 2022

37-летний известный американский баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в социальных сетях обратился к титулованной 40-летней соотечественнице Серене Уильямс (605-я ракетка мира), стартовавшей в эти минуты на Открытом чемпионате США по теннису – 2022.



«Продолжай подавать в том же духе!» — гласит публикация Леброна Джеймса в «Твиттере».



Отметим, что Серена ведёт в матче с представительницей Черногории Данкой Ковинич (80-й номер рейтинга) – 6:3, 1:0. Матч продолжается в эти минуты. На счету Серены шесть подач навылет, пять двойных ошибок и три из семи (43%) реализованных брейк-пойнтов. В то время как у её оппонентки три эйса, семь двойных ошибок и два удачных брейк-пойнта из 10 (20%).

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