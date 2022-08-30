Леброн Джеймс может стать совладельцем «Милана»
Поделиться
Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс может стать одним из совладельцев итальянского футбольного клуба «Милан».
Американский инвестиционный фонд Main Street Advisors, в котором также состоит Леброн Джеймс, планирует сделку по приобретению доли акций «Милана», сообщает Financial Times.
На данный момент полный контроль над итальянским клубом переходит к другому инвестиционному фонду RedBird Capital Partners. Ожидается, что 31 августа RedBird и Main Street Advisors объявят о партнёрстве.
Напомним, ранее Леброн Джеймс заявлял, что всерьёз заинтересован возможностью стать владельцем новой команды НБА в Лас-Вегасе. Возможно, в 2024 году лигу расширят. Лас-Вегас и Сиэтл будут одними из кандидатов.
Комментарии
- 30 августа 2022
-
19:03
-
18:53
-
17:39
-
16:44
-
15:29
-
14:08
-
13:00
-
12:08
-
10:38
-
10:06
-
03:43
-
00:59
-
00:28
- 29 августа 2022
-
23:52
-
23:13
-
22:51
-
22:39
-
21:53
-
21:04
-
21:02
-
19:43
-
19:01
-
17:57
-
16:22
-
15:20
-
13:47
-
12:35
-
12:13
-
10:58
-
10:05
-
09:48
-
09:33
-
01:02
-
00:52
-
00:28
Партнерский контент