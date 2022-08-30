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Леброн Джеймс может стать совладельцем «Милана»

Леброн Джеймс может стать совладельцем «Милана»
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс может стать одним из совладельцев итальянского футбольного клуба «Милан».

Американский инвестиционный фонд Main Street Advisors, в котором также состоит Леброн Джеймс, планирует сделку по приобретению доли акций «Милана», сообщает Financial Times.

На данный момент полный контроль над итальянским клубом переходит к другому инвестиционному фонду RedBird Capital Partners. Ожидается, что 31 августа RedBird и Main Street Advisors объявят о партнёрстве.

Напомним, ранее Леброн Джеймс заявлял, что всерьёз заинтересован возможностью стать владельцем новой команды НБА в Лас-Вегасе. Возможно, в 2024 году лигу расширят. Лас-Вегас и Сиэтл будут одними из кандидатов.

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