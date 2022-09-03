Мэджик Джонсон обратился к Серене Уильямс

Легендарный баскетболист, пятикратный чемпион НБА Мэджик Джонсон прокомментировал завершение карьеры 40-летней американской теннисистки Серены Уильямс.
«Серена, поздравляю тебя с великолепной и вдохновляющей карьерой. Мы очень рады за тебя! Я помню, как мы с тобой говорили о том, что в будущем ты планируешь стать предпринимателем. Теперь я с нетерпением жду твоего роста и в сфере бизнеса», — написал Мэджик Джонсон в своих социальных сетях.
23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» и экс первая ракетка мира Серена Уильямс заявляла, что завершит профессиональную карьеру после выступления на US Open – 2022.
В третьем круге турнира Серена уступила австралийской теннисистке Айле Томлянович (5:7, 7:6 (7:4), 1:6) и завершила выступление на соревнованиях. Предположительно, это был последний матч в карьере теннисистки.
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