Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Мэджик Джонсон обратился к Серене Уильямс

Мэджик Джонсон обратился к Серене Уильямс
Комментарии

Легендарный баскетболист, пятикратный чемпион НБА Мэджик Джонсон прокомментировал завершение карьеры 40-летней американской теннисистки Серены Уильямс.

«Серена, поздравляю тебя с великолепной и вдохновляющей карьерой. Мы очень рады за тебя! Я помню, как мы с тобой говорили о том, что в будущем ты планируешь стать предпринимателем. Теперь я с нетерпением жду твоего роста и в сфере бизнеса», — написал Мэджик Джонсон в своих социальных сетях.

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» и экс первая ракетка мира Серена Уильямс заявляла, что завершит профессиональную карьеру после выступления на US Open – 2022.

В третьем круге турнира Серена уступила австралийской теннисистке Айле Томлянович (5:7, 7:6 (7:4), 1:6) и завершила выступление на соревнованиях. Предположительно, это был последний матч в карьере теннисистки.

Чудесная сказка Серены закончилась! US Open проводил знаменитую американку на пенсию Чудесная сказка Серены закончилась! US Open проводил знаменитую американку на пенсию
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022