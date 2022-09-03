Леброн изобразил блеяние козы, наблюдая за игрой Серены Уильямс

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выложил в социальные сети видео после одного из матчей американской теннисистки, 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» Серены Уильямс.
После победы Серены над второй ракеткой мира Анетт Контавейт на US Open (7:6, 2:6, 6:2), Леброн выложил видео, где изображал блеяние овцы, намекая на то, что Серена Уильямс — GOAT (величайшая в мире).
Лебон изображает блеяние козы
Серена благодаря победе над Контавейт стала первой теннисисткой, которая сумела в 40 лет одержать победу над игроком из топ-3 мирового рейтинга. В третьем круге Уильямс уступила австралийке Айле Томлянович и покинула розыгрыш турнира.
Ранее Серена Уильямс объявила, что US Open станет последним турниром в её профессиональной карьере.
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