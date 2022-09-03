Кайри Ирвинг рассказал, как сложно ему было стать заменой Леброна в «Кливленде»

Разыгрывающий «Бруклин Нетс», экс-игрок «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинг рассказал, с какими сложностями столкнулся, оказавшись заменой для Леброна Джеймса в составе команды из Огайо в 2011 году.
«Помню, как я сидел и смотрел документалку, посвящённую переходу Леброна Джеймса, она называлась «Решение». Через год в «Кливленде» выбрали меня на драфте. Я просто попал под эмоциональный поезд. Блудный сын, Избранный покинул клуб. И тут появляется 19-летний малый. С ростом 187 сантиметров. Нельзя сказать, что я был каким-то суперспортсменом, который летает под кольцами.
Мне пришлось столкнуться с вещами, не имевшими ко мне никакого отношения. Я принял это давление, оно стало моим собственным, и я начал считать, что моя миссия — вернуть «Кливленд» в землю обетованную. Подобное делается в одиночку», — приводит слова Кайри Ирвинга Bleacher Report.
- 3 сентября 2022
-
20:41
-
20:24
-
20:14
-
19:54
-
19:24
-
19:01
-
17:43
-
17:21
-
17:00
-
16:23
-
15:32
-
14:43
-
13:41
-
13:00
-
11:47
-
11:06
-
10:43
-
09:56
-
09:28
-
07:00
-
04:06
-
03:54
-
01:15
-
01:01
-
00:57
-
00:49
-
00:39
-
00:28
-
00:25
-
00:22
-
00:08
- 2 сентября 2022
-
23:56
-
23:55
-
23:49
-
23:43