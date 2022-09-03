Кайри Ирвинг рассказал, как сложно ему было стать заменой Леброна в «Кливленде»

Разыгрывающий «Бруклин Нетс», экс-игрок «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинг рассказал, с какими сложностями столкнулся, оказавшись заменой для Леброна Джеймса в составе команды из Огайо в 2011 году.



«Помню, как я сидел и смотрел документалку, посвящённую переходу Леброна Джеймса, она называлась «Решение». Через год в «Кливленде» выбрали меня на драфте. Я просто попал под эмоциональный поезд. Блудный сын, Избранный покинул клуб. И тут появляется 19-летний малый. С ростом 187 сантиметров. Нельзя сказать, что я был каким-то суперспортсменом, который летает под кольцами.



Мне пришлось столкнуться с вещами, не имевшими ко мне никакого отношения. Я принял это давление, оно стало моим собственным, и я начал считать, что моя миссия — вернуть «Кливленд» в землю обетованную. Подобное делается в одиночку», — приводит слова Кайри Ирвинга Bleacher Report.