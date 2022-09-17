Василий Карасёв прокомментировал поражение МБА в матче с «Зенитом»

Главный тренер МБА Василий Карасёв прокомментировал поражение своих подопечных в полуфинальном матче Кубка Кондрашина и Белова с «Зенитом».



«Я думаю, что игру можно занести себе в актив. Три четверти бились на равных. В концовке сказалась нехватка опыта таких матчей, допустили некоторые ошибки, но мы идём верным путём. График плотный, работаем интенсивно — завтра проведём третью игру за четыре дня. Плюс, учитывая, что стараемся играть в агрессивный баскетбол, в этом темпе играть постоянно не так просто, но через ротацию будем пытаться сохранять свою игру», — приводит слова Василия Карасёва официальный сайт МБА.



Кубок Кондрашина и Белова проходит в Санкт-Петербурге на паркете дворца спорта «Юбилейный» с 17 по 18 сентября. В турнире также принимают участие хозяин паркета — «Зенит» — и московский клуб МБА.



Кубок носит название в честь двух легенд советского и ленинградского баскетбола — тренера Владимира Кондрашина и центрового Александра Белова. Первый розыгрыш турнира состоялся ещё в 1979 году. Действующим обладателем Кубка является санкт-петербургский «Зенит».

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