Карасёв: поняли, что способны биться с любой командой Единой лиги ВТБ

Главный тренер МБА Василий Карасёв высказался по поводу победы команды в матче за третье место на Кубке Кондрашина и Белова.

Напомним, МБА обыграл «Пари Нижний Новгород» со счётом 69:66 (27:20, 17:20, 14:13, 11:13).

«Сегодня сказался наш график на этой неделе — три игры за четыре дня. Плюс вчерашняя игра с «Зенитом» стала для нашей команды довольно стрессовой, забравшей много сил. Немного подустали в концовке, позволили «Нижнему» отыграться и выйти вперёд, ещё и сократилась ротация — поберегли Касаткина и Платонова. Где-то были не столь эффективны в нападении, но сзади отработали здорово. Этот турнир дал ребятам понять, что они способны биться с любой командой Единой лиги ВТБ. Главное — выкладываться на все сто процентов. До первого официального матча две недели, сейчас нам нужно подлечить травмы и подкорректировать некоторые шероховатости», — приводит слова Карасёва официальный сайт команды.