Главный тренер «Голден Стэйта» прокомментировал появление видео с конфликтом Пула и Грина

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал появлении в сети видео с конфликтом Дрэймонда Грина и его одноклубника Джордана Пула.
«Я в этой лиге уже 30 с лишним лет и видел всякие безумные вещи. Когда всё остается внутри команды, с этим действительно почти легко справиться, всё происходит гораздо спокойнее, без лишней суеты, и вы можете двигаться дальше, занимаясь баскетболом. Но как только происходит утечка информации, начинается ад, и это сказывается на каждом игроке команды», — приводит слова Керра AZ Central.
Напомним, ранее появилось видео, на котором Грин нанёс удар Пулу. Сообщалось, что из-за конфликта пришлось разнимать игроков и останавливать тренировку. Дрэймонд извинился перед командой за инцидент, отметив, что не смог справиться с эмоциями. Из-за драки Грин покинет расположение команды на неопределённый срок.
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