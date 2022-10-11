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Стив Керр назвал две проблемы, которыми он обеспокоен на фоне конфликта Грина и Пула

Стив Керр назвал две проблемы, которыми он обеспокоен на фоне конфликта Грина и Пула
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр признался, что его беспокоит как драка между игроками команды Джорданом Пулом и Дрэймондом Грином, так и утечка в сеть видеозаписи конфликта.

«Я обеспокоен и тем, что случилась драка, и тем, что видео попало в сеть. Это две проблемы — инцидент и утечка. Я не берусь судить эти вещи. Моя работа как тренера заключается в том, чтобы подготовить команду к игре и убедиться, что мы можем выпустить на паркет лучших. Эта работа не из лёгких, и она становится намного сложнее, когда происходит утечка информации. Но мы пройдём через это, всё будет хорошо», — цитирует Керра Fadeaway World.

Напомним, ранее появилось видео, на котором Грин нанёс удар Пулу по голове. Сообщалось, что из-за конфликта пришлось разнимать игроков и останавливать тренировку. Дрэймонд извинился перед командой за инцидент, отметив, что не смог справиться с эмоциями. Из-за драки Грин покинул расположение команды на неопределённый срок.

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