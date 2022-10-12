Названа позиция Пула по готовности играть вместе с Грином после их драки на тренировке
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал, что атакующий защитник его команды Джордан Пул желает играть вместе с Дрэймондом Грином после их драки на тренировке.
«Мы знаем, что он в порядке. Мы знаем, что он готов двигаться вперёд. Мы знаем, что он хочет вернуться на площадку с Дрэймондом», — приводит слова Керра в своих социальных сетях обозреватель The Athletic Маркус Томпсон.
Напомним, Грин нанёс удар Пулу на тренировке после словесной перепалки с ним. Это стало известно благодаря видео, которое появилось в интернете. Разнимать игроков пришлось одноклубникам. Тренировочное занятие было остановлено. Впоследствии Грин получил денежный штраф.
«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022:
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