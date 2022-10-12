Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Названа позиция Пула по готовности играть вместе с Грином после их драки на тренировке

Названа позиция Пула по готовности играть вместе с Грином после их драки на тренировке
Комментарии

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал, что атакующий защитник его команды Джордан Пул желает играть вместе с Дрэймондом Грином после их драки на тренировке.

«Мы знаем, что он в порядке. Мы знаем, что он готов двигаться вперёд. Мы знаем, что он хочет вернуться на площадку с Дрэймондом», — приводит слова Керра в своих социальных сетях обозреватель The Athletic Маркус Томпсон.

Напомним, Грин нанёс удар Пулу на тренировке после словесной перепалки с ним. Это стало известно благодаря видео, которое появилось в интернете. Разнимать игроков пришлось одноклубникам. Тренировочное занятие было остановлено. Впоследствии Грин получил денежный штраф.

«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022:

«После такого невозможно стать партнёрами». Игроки «Уорриорз» подрались на тренировке «После такого невозможно стать партнёрами». Игроки «Уорриорз» подрались на тренировке
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022