Названа позиция Пула по готовности играть вместе с Грином после их драки на тренировке

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал, что атакующий защитник его команды Джордан Пул желает играть вместе с Дрэймондом Грином после их драки на тренировке.



«Мы знаем, что он в порядке. Мы знаем, что он готов двигаться вперёд. Мы знаем, что он хочет вернуться на площадку с Дрэймондом», — приводит слова Керра в своих социальных сетях обозреватель The Athletic Маркус Томпсон.

Напомним, Грин нанёс удар Пулу на тренировке после словесной перепалки с ним. Это стало известно благодаря видео, которое появилось в интернете. Разнимать игроков пришлось одноклубникам. Тренировочное занятие было остановлено. Впоследствии Грин получил денежный штраф.

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